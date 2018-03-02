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Председатель Гордумы Ижевска о лишении депутатов мандатов: решение суда будем исполнять после того, как оно вступит в законную силу

08:30, 02 марта, 2018
08:30, 02 марта, 2018
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#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#Удмуртия\n#суд
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Олег Гарин прокомментировал сообщение о решении Верховного суда.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин прокомментировал решение Верховного суда Удмуртской Республики о лишении мандатов 6 депутатов. Свою позицию он озвучил журналистам накануне, 1 марта.

Олег Гарин отметил: «Решение суда мы будем исполнять, после того, как <…> оно вступит в законную силу. Мы действуем в рамках правового поля, была возможность – подали апелляцию. Решение о кассации будет приниматься после того, как мы изучим выводы апелляционного суда».

Он подчеркнул, что в Гордуме Ижевска ждут, когда решение поступит «в письменном виде».

Напомним, Верховный суд Удмуртии поддержал решение Октябрьского районного суда Ижевска о лишении 6 депутатов городской думы их мандатов. Речь идет о Денисе Балакине, Дмитрии Чистякове, Алексее Гарипове, Дмитрии Данилове, Сергее Шишкине и Сергее Иванове. Прокуратура посчитала, что они представили недостоверные сведения в декларации о доходах. Служители Фемиды с представителями надзорного органа согласились.

08:30, 02 марта, 2018
666
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#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 

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