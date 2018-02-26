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Глава Ижевска занял 6 место в медиарейтинге руководителей столиц регионов Приволжья

09:36, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
09:36, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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По итогам января 2018 года медиаиндекс Юрия Тюрина составил 3 686.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин занял 6 место из 14 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов Приволжского федерального округа по итогам января 2018 года. Об этом сообщает Медиалогия.

Его медиаиндекс составил 3 686.

Лидерами списка стали Владимир Панов (Нижний Новгород) – 16 745,3, Михаил Исаев (Саратов) – 9 870 и Дмитрий Самойлов (Пермь) – 7 151.

Напомним, что по итогам 2017 года Тюрин занимал в медиарейтинге глав субъектов ПФО пятое место

09:36, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
1528
0
#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия

 

 

 

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