В 2018 году министерствам Удмуртии поручили увеличить объем инвестиций на 5,7%

«По всем министерствам мы в 2018 году поставили два показателя – один базовый <…>, а второй – целевой», - рассказал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. Министерства Удмуртии в 2018 году должны увеличить объем инвестиций на 5,7%. Кроме того, к концу года планируется увеличить индекс промпроизводства на 2,4%, рассказал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

«По всем министерствам мы в 2018 году поставили два показателя – один базовый, который практически не подразумевает роста, а второй показатель – целевой, и он уже подразумевает достаточно серьёзный рост», - рассказал зампред.

Базовые цифры традиционно закладываются в бюджет и не подразумевают роста. «Министерства замотивированы, чтобы стремиться к целевому показателю», - отметил Александр Свинин.