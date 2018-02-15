Вопрос рассмотрели на двадцатой сессии муниципального парламента в четверг, 15 февраля.
Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска поддержали идею выбора главы города конкурсной комиссией. Вопрос рассмотрели на очередной сессии муниципального парламента.
С докладом выступила начальник правового управления администрация Ижевска Любовь Бельских.
«Изменения в устав были рассмотрены на всех комиссиях. По проекту были проведены публичные слушания. К данному проекту имеются 4 поправки, которые были рассмотрены на профильной комиссии. По ним приняты положительные решения», - рассказал Бельских в ходе выступления.
В итоге за внесение изменений в устав проголосовали 30 муниципальных парламентариев, против - 1, воздержались – 4.
«Большинство муниципальных образований такое решение приняли. Есть положительный опыт Малопургинского и Балезинского районов. Преимущество – возможность привлечь больше людей для участия в выборах главы города. Это расширяет круг потенциальных участников», - сказал в ходе обсуждения глава Ижевска Юрий Тюрин.
Отметим, что комиссия будет состоять из нескокльких представителей. Половина будет предложена муниципальными парламентариями, вторая половина республикой.
Ранее эту идею поддержали и горожане на общественных слушаниях.