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      Депутаты Гордумы Ижевска поддержали идею выбора главы города конкурсной комиссией

      12:56, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      12:56, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1019
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#конкурс\n#Удмуртия
      1019
      0

      Вопрос рассмотрели на двадцатой сессии муниципального парламента в четверг, 15 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска поддержали идею выбора главы города конкурсной комиссией. Вопрос рассмотрели на очередной сессии муниципального парламента.

      С докладом выступила начальник правового управления администрация Ижевска Любовь Бельских.

      «Изменения в устав были рассмотрены на всех комиссиях. По проекту были проведены публичные слушания. К данному проекту имеются 4 поправки, которые были рассмотрены на профильной комиссии. По ним приняты положительные решения», - рассказал Бельских в ходе выступления.

      В итоге за внесение изменений в устав проголосовали 30 муниципальных парламентариев, против - 1, воздержались – 4.

      «Большинство муниципальных образований такое решение приняли. Есть положительный опыт Малопургинского и Балезинского районов. Преимущество – возможность привлечь больше людей для участия в выборах главы города. Это расширяет круг потенциальных участников», - сказал в ходе обсуждения глава Ижевска Юрий Тюрин.

      Отметим, что комиссия будет состоять из нескокльких представителей. Половина будет предложена муниципальными парламентариями, вторая половина республикой.

      Ранее эту идею поддержали и горожане на общественных слушаниях.

      12:56, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1019
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#конкурс\n#Удмуртия

       

       

       

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