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      Процесс объединения Минлеса и Минприроды завершился в Удмуртии

      10:00, 03 февраля, 2018
      10:00, 03 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#Минприроды\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
      Фото: mapio.net
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      Обязанности руководителя регионального ведомства исполняет Денис Удалов.

      Ижевск. Удмуртия. Процесс объединения Минлеса и Минприроды завершился в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте ведомств.

      «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики реорганизовано путем присоединения к нему министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

      На сайте Минприроды также сообщается, что обязанности руководителя регионального ведомства исполняет Денис Удалов. Ранее он был и.о. министра лесного хозяйства Удмуртии.

      Возглавлявший министерство природных ресурсов Удмуртии с 2014 года Александр Нестеров покинул пост в декабре 2017 года. Прокуратура сообщила, что его уход был связан с выявлением нарушений антикоррупционного закона.

      Напомним, новую структуру правительства, согласно которой Минлес вошел в состав Минприроды, в Удмуртии представили 2 октября. Указ «О структуре исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики» был подписан спустя неделю.

      10:00, 03 февраля, 2018
      668
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

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