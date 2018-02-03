Обязанности руководителя регионального ведомства исполняет Денис Удалов.

Ижевск. Удмуртия. Процесс объединения Минлеса и Минприроды завершился в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте ведомств.

«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики реорганизовано путем присоединения к нему министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

На сайте Минприроды также сообщается, что обязанности руководителя регионального ведомства исполняет Денис Удалов. Ранее он был и.о. министра лесного хозяйства Удмуртии.

Возглавлявший министерство природных ресурсов Удмуртии с 2014 года Александр Нестеров покинул пост в декабре 2017 года. Прокуратура сообщила, что его уход был связан с выявлением нарушений антикоррупционного закона.

Напомним, новую структуру правительства, согласно которой Минлес вошел в состав Минприроды, в Удмуртии представили 2 октября. Указ «О структуре исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики» был подписан спустя неделю.