И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

К исполнению обязанностей она приступит с 5 февраля.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился новый и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия. Указом главы региона на этот пост назначена Ольга Абрамова.
Наша справка: Абрамова Ольга Викторовна, родилась 23 ноября 1981 году в селе Сигаево Сарапульского района. Образование высшее.
Образование:
ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж», специальность: экономика, бухгалтерский учет и контроль.
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», программа профессиональной переподготовки «Основы юриспруденции и российского законодательства».
ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы», профессиональная переподготовка, специальность – Государственное и муниципальное управление
ГОУ ВПО «Московский институт экономики статистики и информатики». Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Опыт работы:
2004 - 06.2006 Заведующая заочным отделением ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж» (Сарапульский район, Сигаево);
06.2006 - 04.2008 Главный экономист ООО «Агропромышленная компания «Удмуртия» (Сарапул);
08.2006 - 12.2009 Депутат Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район»;
04.2008 - 03.2009 Генеральный директор ООО «Aгропромышленная компания «Удмуртия» (Сарапул);
03.2009 - 11.2009 Исполнительный директор СПССПОК «Завьяловский» (Завьялово);
12.2009 - 04.2012 Начальник отдела экономики министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
04.2012 - 10.2014 Руководитель секретариата заместителя председателя правительства Удмуртской Республики;
11.2014 - 10.2016 ООО «КОМОС ГРУПП» (Ижевск) Заместитель начальника управления комплексного развития АПК, руководитель проектов;
10.2016 - занимала должность генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Бабинский» (Завьяловский район, Удмуртская Республика).