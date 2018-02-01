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      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      15:14, 01 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      15:14, 01 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      3423
      0
      #кадры\n#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      3423
      0

      К исполнению обязанностей она приступит с 5 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился новый и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия. Указом главы региона на этот пост назначена Ольга Абрамова.

      Наша справка: Абрамова Ольга Викторовна, родилась 23 ноября 1981 году в селе Сигаево Сарапульского района. Образование высшее.

      Образование:  

      ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж», специальность: экономика, бухгалтерский учет и контроль.  

      ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», программа профессиональной переподготовки «Основы юриспруденции и российского законодательства». 

      ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы», профессиональная переподготовка, специальность – Государственное и муниципальное управление 

      ГОУ ВПО «Московский институт экономики статистики и информатики». Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.

      Опыт работы: 

      2004 - 06.2006 Заведующая заочным отделением ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж» (Сарапульский район, Сигаево);

      06.2006 - 04.2008 Главный экономист ООО «Агропромышленная компания «Удмуртия» (Сарапул);

      08.2006 - 12.2009 Депутат Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район»; 

      04.2008 - 03.2009 Генеральный директор ООО «Aгропромышленная компания «Удмуртия» (Сарапул);

      03.2009 - 11.2009 Исполнительный директор СПССПОК «Завьяловский» (Завьялово);

      12.2009 - 04.2012 Начальник отдела экономики министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

      04.2012 - 10.2014 Руководитель секретариата заместителя председателя правительства Удмуртской Республики;

      11.2014 - 10.2016 ООО «КОМОС ГРУПП» (Ижевск) Заместитель начальника управления комплексного развития АПК, руководитель проектов;

      10.2016 -  занимала должность генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Бабинский» (Завьяловский район, Удмуртская Республика). 

      15:14, 01 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      3423
      0
      #кадры\n#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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