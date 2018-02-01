И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

К исполнению обязанностей она приступит с 5 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился новый и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия. Указом главы региона на этот пост назначена Ольга Абрамова.

Наша справка: Абрамова Ольга Викторовна, родилась 23 ноября 1981 году в селе Сигаево Сарапульского района. Образование высшее.

Образование:

ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж», специальность: экономика, бухгалтерский учет и контроль.

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», программа профессиональной переподготовки «Основы юриспруденции и российского законодательства».

ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы», профессиональная переподготовка, специальность – Государственное и муниципальное управление

ГОУ ВПО «Московский институт экономики статистики и информатики». Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Опыт работы:

2004 - 06.2006 Заведующая заочным отделением ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж» (Сарапульский район, Сигаево);

06.2006 - 04.2008 Главный экономист ООО «Агропромышленная компания «Удмуртия» (Сарапул);

08.2006 - 12.2009 Депутат Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район»;

04.2008 - 03.2009 Генеральный директор ООО «Aгропромышленная компания «Удмуртия» (Сарапул);

03.2009 - 11.2009 Исполнительный директор СПССПОК «Завьяловский» (Завьялово);

12.2009 - 04.2012 Начальник отдела экономики министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

04.2012 - 10.2014 Руководитель секретариата заместителя председателя правительства Удмуртской Республики;

11.2014 - 10.2016 ООО «КОМОС ГРУПП» (Ижевск) Заместитель начальника управления комплексного развития АПК, руководитель проектов;

10.2016 - занимала должность генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Бабинский» (Завьяловский район, Удмуртская Республика).