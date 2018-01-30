Процедура подачи заявления на голосование не на своем участке упростилась в Удмуртии

Жители республики смогут подать заявление в любую территориальную комиссию, а также в МФЦ и на портале госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии упростилась процедура подачи заявления на голосование не на своем участке. Если раньше это можно было сделать в своей территориальной или участковой комиссии, то теперь этот перечень расширен. Как рассказал журналистам председатель постоянной избирательной комиссии Удмуртской Республики Виктор Кушко, 31 января начинается прием заявлений о голосовании по месту нахождения.

С 31 января по 12 марта жители Удмуртии могут обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, в многофункциональные центры или оформить обращение через портал госуслуг. С 25 февраля к процессу подключаются участковые комиссии.

Тех, кто в последний момент узнал о невозможности проголосовать по месту регистрации, с 13 марта до 14:00 17 марта будут ждать в участковых комиссиях по месту регистрации. Для них предусмотрена подача спецзаявлений с защитной маркой.

Узнать адрес своей комисии и участка можно на сайте ЦИКа.