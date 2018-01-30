ЦИК Удмуртии прогнозирует явку на президентских выборах не ниже 60%

На выборах 2012 года явка в республике составила 64,4%.

Ижевск. Удмуртия. На выборах президента России в Удмуртии ожидают явку не менее 60%. Об этом на встрече с журналистами во вторник, 30 января, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Виктор Кушко.

Он отметил, что на федеральных выборах явка всегда выше, чем на региональных и муниципальных. «Прогнозируем свыше 60%», - отметил Кушко. На предыдущих президентских выборах явка составила 64,4%. Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта.

В настоящее время о намерении баллотироваться заявили 14 человек, двое из них уже зарегистрированы. Это Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). Накануне представители самовыдвиженца Владимира Путина передали в ЦИК документы для регистрации, в том числе 315 тыс. подписей.

Виктор Кушко сообщил, что 31 января – последний срок сдачи документов кандидатами как от партий, так и от самовыдвиженцев. «Завтра после 18:00 мы будем понимать, кто проходит следующий этап проверки документов», - сказал председатель регионального избиркома.