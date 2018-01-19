Глава Сарапула пригласил в гости Владимира Путина

Во время форума малых городов в Коломне Александр Ессен представил главе государства проект сохранения культурного наследия Сарапула.

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Александр Ессен пригласил в город президента России Владимира Путина. Об этом мэр единственной в Удмуртии территории опережающего социально- экономического развития рассказал журналистам в пятницу, 19 января.

Встреча с главой государства прошла в начале недели в Коломне во время форума по вопросам развития малых городов. По словам Ессена, у него было около трех минут, чтобы рассказать о Сарапуле. Он представил макет центральной площади, показал слайды с историческими объектами. Кроме того, на форуме Владимиру Путину представили туристический маршрут «По Сарапулу с рыжей девочкой».

«Я надеюсь, что приедет <…> В душу мы ему запали, надеюсь», - отметил Ессен.

Напомним, что дизайн-код в Сарапуле начнут внедрять в 2018 году. Пока требования к оформлению фасадов коснутся исторической части города.