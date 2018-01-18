В справках о доходах за 2016 год народные избранники указали неполные сведения об имуществе, долях участия в акционерном обществе, счетах в банках, а также земельных участках, находящихся в пользовании.

Вавож. Удмуртия. По требованию прокуратуры двух депутатов Вавожского района лишили мандатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что народные избранники в предоставленных документах о доходах за 2016 год указали неполные сведения об имуществе, долях участия в акционерном обществе, счетах в банках, а также земельных участках, находящихся в пользовании.

«Действующее антикоррупционное законодательство, в случаях предоставления неполных и недостоверных сведений о своих доходах (расходах) имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающие муниципальные должности предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата в связи с утратой доверия», - говорится в сообщении.