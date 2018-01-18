И.о. главы Воткинска Ольга Сорокина: биография

Решение о назначении руководителя принято депутатами Гордумы 18 января.

Воткинск. Удмуртия. Исполняющей обязанности Воткинска назначена Ольга Сорокина. Такое решение принято 18 января на внеочередной сессии Гордумы.

Наша справка:

Сорокина Ольга Юрьевна родилась 12 августа 1976 года в Воткинске.

Окончила с серебряной медалью среднюю школу № 3 Воткинска.

Закончила Воткинский филиал ИжГТУ в 1998 году по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Трудовую деятельность по окончании ВУЗа в 1998 году начала на ГПО «Воткинский завод». Работала экономистом.

В 1999 году принята в Государственную налоговую инспекцию на должность госналогинспектора.

2006 – 2012 год занимала должность начальника отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России №3 по Удмуртской Республике.

С 2013 года кандидатура Сорокиной Ольги Юрьевны согласована на должность заместителя главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям.

Замужем, воспитывает двоих детей.