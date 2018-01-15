Руководитель Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал отставку главы Воткинска

По его словам, работа с обращениями граждан должна стоять на первом месте.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал отставку руководителя Воткинска Владимира Перевозчикова. Как он сказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск», работа с обращениями граждан в администрациях муниципалитетов должна стоять на первом месте.

«А какая еще нужна реальная причина, если по сравнению с прошлым годом было 360 неотвеченных сообщений, а сейчас 470. <…> Есть много вопросов, но я изначально сказал, что работа с обращениями граждан у глав муниципальных образований, районов, городских округов, министров должна быть на первом месте», - отметил Бречалов.

Напомним, что об отставке мэра Воткинска стало известно в субботу, 13 января, на совещании с главами городов.