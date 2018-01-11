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      Главу Малопургинского района выберут в начале февраля

      10:24, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      10:24, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      319
      0
      #кадры\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#власть\n#муниципальное образование
      Фото: malayapurga.ru
      319
      0

      Имя нового руководителя муниципального образования будет определено на конкурсной основе.  

      Малая Пурга. Удмуртия. Нового главу Малопургинского района определят на конкурсной основе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

      В состав конкурсной комиссии войдут десять человек: пять районных депутатов и еще пятерых назначил Александр Бречалов.

      Как сообщают на сайте Малопургинского района, прием документов от кандидатов будет осуществляться с 11 по 18 января 2018 года в будни с 8:00 до 16:00, в выходные с 10:00 до 14:00 по адресу: Малая Пурга, площадь Победы, 1, кабинет 51.

      Конкурс пройдет 2 февраля 2018 года в резиденции главы Удмуртии.

      Напомним, что бывшая глава Малопургинского района Светлана Колодкина ушла в отставку по собственному желанию в конце октября 2017 года. До этого ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

      В декабре прошлого года Колодкину осудили и обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.  

      10:24, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      319
      0
      #кадры\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#власть\n#муниципальное образование

       

       

       

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