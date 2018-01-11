Главу Малопургинского района выберут в начале февраля

Имя нового руководителя муниципального образования будет определено на конкурсной основе.

Малая Пурга. Удмуртия. Нового главу Малопургинского района определят на конкурсной основе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

В состав конкурсной комиссии войдут десять человек: пять районных депутатов и еще пятерых назначил Александр Бречалов.

Как сообщают на сайте Малопургинского района, прием документов от кандидатов будет осуществляться с 11 по 18 января 2018 года в будни с 8:00 до 16:00, в выходные с 10:00 до 14:00 по адресу: Малая Пурга, площадь Победы, 1, кабинет 51.

Конкурс пройдет 2 февраля 2018 года в резиденции главы Удмуртии.

Напомним, что бывшая глава Малопургинского района Светлана Колодкина ушла в отставку по собственному желанию в конце октября 2017 года. До этого ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

В декабре прошлого года Колодкину осудили и обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.