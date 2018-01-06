Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

Региональные чиновники решили начать год со спорта.

Ижевск. Удмуртия. Пока вся страна празднует Новый год, Рождество и отдыхает от трудов, первые лица Удмуртии проводят время в кругу родных и близких. ИА «Сусанин» узнал, где и как отдыхают удмуртские чиновники.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, под впечатлением от российского спортивного фильма «Движение вверх», играет в баскетбол с детьми.

«Вдохновлённые фильмом "Движение вверх", день начали с баскетбола. Для нашей семьи спорт и, в особенности, баскетбол и CSKA Moscow - часть культуры и семейных традиций!», - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях и порекомендовал всем посетить кинотеатры.

Александр Бречалов Вдохновлённые фильмом "Движение вверх", день начали с баскетбола. Для нашей семьи спорт и, в особенности, баскетбол и CSKA Moscow - часть культуры и семейных традиций! Счастлив до слёз тому, что...

Председетель правительства Удмуртии Ярослав Семенов вместе с семьей побывал в Сарапуле и прогулялся по набережной Камы.

«Замечательный Сарапул встретил солнцем, лёгким морозцем и хорошим настроением. Бывать здесь и любоваться этой красотой без семьи - ошибка, которую мы сегодня с удовольствием исправили», - рассказал он.

Ярослав Семенов Замечательный Сарапул встретил солнцем, лёгким морозцем и хорошим настроением. Бывать здесь и любоваться этой красотой без семьи - ошибка, которую мы сегодня с удовольствием исправили;) #МояУдмуртия

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин в первые дни нового года отметил свой день рождения. От души поздравляем и желаем новых побед и достижений!

Alexander Svinin Счастье в любом возрасте - иметь рядом человека, кто пойдёт с тобой бегать под дождём, будет поддерживать на дистанции и дурачиться на финише. В беге - как в жизни. Счастлив в свои 30 ...

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов решил начать год с тренировки по бегу.

«Внимательно рассмотрев открытку подаренную дочей, я понял: пора возвращаться в #бег», - шутит Смирнов.

Сергей Смирнов Внимательно рассмотрев открытку подаренную дочей, я понял: пора возвращаться в #бег )) И Первое Января для этого самый подходящий день!)) Всех с Новым Годом! Новых Вызовов и Новых Побед!) #1января...

Его примеру последовал и и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб.

Иван Ястреб Побегать утром 1 января 2018- done. С новым годом друзья! Ставьте цели, реализуйте планы!

А вот глава Гордумы Ижевска Олег Гарин вместе с сыном побывал на горнолыжном курорте Нечкино и прокатился на лыжах.

Олег Гарин Посмотрел фейсбук у всех сплошной ЗОЖ ! Ну и мы чтобы не выделяться. С сыном Нечкино, лыжи и сноуборд!

До конца новогодних праздников осталось всего несколько дней. Желаем нашим читателям провести их с пользой и хорошенько отдохнуть!