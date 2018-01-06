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      Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

      13:23, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      13:23, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      1345
      0
      #отдых\n#спорт\n#Новый год\n#Удмуртия\n#социальные сети\n#чиновники\n#каникулы
      Фото: twitter.com/brechalov
      1345
      0

      Региональные чиновники решили начать год со спорта.

      Ижевск. Удмуртия. Пока вся страна празднует Новый год, Рождество и отдыхает от трудов, первые лица Удмуртии проводят время в кругу родных и близких. ИА «Сусанин» узнал, где и как отдыхают удмуртские чиновники.

      Глава Удмуртии Александр Бречалов, под впечатлением от российского спортивного фильма «Движение вверх», играет в баскетбол с детьми.

      «Вдохновлённые фильмом "Движение вверх", день начали с баскетбола. Для нашей семьи спорт и, в особенности, баскетбол и CSKA Moscow - часть культуры и семейных традиций!», - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях и порекомендовал всем посетить кинотеатры.

      Александр Бречалов

      Вдохновлённые фильмом "Движение вверх", день начали с баскетбола. Для нашей семьи спорт и, в особенности, баскетбол и CSKA Moscow - часть культуры и семейных традиций! Счастлив до слёз тому, что...

       

      Председетель правительства Удмуртии Ярослав Семенов вместе с семьей побывал в Сарапуле и прогулялся по набережной Камы.

      «Замечательный Сарапул встретил солнцем, лёгким морозцем и хорошим настроением. Бывать здесь и любоваться этой красотой без семьи - ошибка, которую мы сегодня с удовольствием исправили», - рассказал он.

      Ярослав Семенов

      Замечательный Сарапул встретил солнцем, лёгким морозцем и хорошим настроением. Бывать здесь и любоваться этой красотой без семьи - ошибка, которую мы сегодня с удовольствием исправили;) #МояУдмуртия

      Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин в первые дни нового года отметил свой день рождения. От души поздравляем и желаем новых побед и достижений!

      Alexander Svinin

      Счастье в любом возрасте - иметь рядом человека, кто пойдёт с тобой бегать под дождём, будет поддерживать на дистанции и дурачиться на финише. В беге - как в жизни. Счастлив в свои 30 ...

       

      Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов решил начать год с тренировки по бегу.

      «Внимательно рассмотрев открытку подаренную дочей, я понял: пора возвращаться в #бег», - шутит Смирнов.

      Сергей Смирнов

      Внимательно рассмотрев открытку подаренную дочей, я понял: пора возвращаться в #бег )) И Первое Января для этого самый подходящий день!)) Всех с Новым Годом! Новых Вызовов и Новых Побед!) #1января...

      Его примеру последовал и и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб.

      Иван Ястреб

      Побегать утром 1 января 2018- done. С новым годом друзья! Ставьте цели, реализуйте планы!

       

      А вот глава Гордумы Ижевска Олег Гарин вместе с сыном побывал на горнолыжном курорте Нечкино и прокатился на лыжах.

      Олег Гарин

      Посмотрел фейсбук у всех сплошной ЗОЖ ! Ну и мы чтобы не выделяться. С сыном Нечкино, лыжи и сноуборд!

       

      До конца новогодних праздников осталось всего несколько дней. Желаем нашим читателям провести их с пользой и хорошенько отдохнуть!

      13:23, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      1345
      0
      #отдых\n#спорт\n#Новый год\n#Удмуртия\n#социальные сети\n#чиновники\n#каникулы

       

       

       

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