Начальником управления инвестразвития администрации Ижевска назначили Дмитрия Загребина

Ранее он работал руководителем управления экономического развития администрации Завьяловского района.
Ижевск. Удмуртия. Начальником управления инвестиционного развития и проектной деятельности администрации Ижевска стал Дмитрий Загребин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
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Документ о его назначении на новый пост подписан в четверг, 28 декабря.
До этого Загребин работал руководителем управления экономического развития администрации Завьяловского района.
Напомним, что на должность начальника управления инвестразвития и проектной деятельности администрации столицы Удмуртии был объявлен конкурс.