Начальником управления инвестразвития администрации Ижевска назначили Дмитрия Загребина

Ранее он работал руководителем управления экономического развития администрации Завьяловского района.

Ижевск. Удмуртия. Начальником управления инвестиционного развития и проектной деятельности администрации Ижевска стал Дмитрий Загребин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Фото: facebook.com

Документ о его назначении на новый пост подписан в четверг, 28 декабря.

До этого Загребин работал руководителем управления экономического развития администрации Завьяловского района.

Напомним, что на должность начальника управления инвестразвития и проектной деятельности администрации столицы Удмуртии был объявлен конкурс.