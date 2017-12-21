Генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов: биография

Распоряжение о его назначении подписали в четверг, 21 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Генералов стал генеральным директором Корпорации развития Удмуртии. Соответствующее распоряжение в четверг, 21 декабря, подписала министр имущественных отношений республики Анна Боталова.

Напомним, что Корпорации будут переданы 100% акций управляющей компании «Удмуртский машиностроительный кластер». В свою очередь, 100% акций акционерного общества будут находиться в собственности республики.

Наша справка:

Генералов Дмитрий Сергеевич родился в Москве в 1982 году. В 2004 году окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации.

с 2004 по 2009 год занимал различные должности в системе Прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.

2009 - 2012 гг. – начальник юридического отдела Регионального отделения ДОСААФ города Москвы;

2012 - 2016 гг. – городское агентство управления инвестициями (Москва). Возглавлял проектные офисы «Медицина и образование», «Проекты социальной инфраструктуры», «Штаб по вовлечению имущества в хозяйственный оборот»;

2016 - 2017 гг. - заместитель руководителя департамента инвестиций направления «Социальные проекты» агентства стратегических инициатив».

Участвовал в работе по созданию Фонда поддержки социальных проектов (Концепция Фонда успешно защищена перед Президентом РФ). В настоящее время Фонд создан, сформированы органы управления, отобран пул проектов на поддержку. Имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях, организации работы межотраслевых проектных офисов, непосредственного руководства коллективом.

Женат, 5 детей.