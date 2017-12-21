Управление по лицензированию фармдеятельности включили в состав Минздрава Удмуртии

Документ вступит в силе после его утверждения министерством имущественных отношений Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Управление по лицензированию фармацевтической деятельности включили в состав Минздрава Удмуртии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Постановление утверждает положение о министерстве здравоохранения Удмуртии, в котором говорится, что ведомство «осуществляет лицензирование <…> фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)».

Документ вступит в силу после его утверждения министерством имущественных отношений Удмуртии.

Напомним, в октябре стало известно, что с 1 января 2018 года управление по лицензированию фармдеятельности войдет в состав министерства здравоохранения Удмуртской Республики. Спустя месяц с поста руководителя управления уволили Владимира Иванцова, который занимал эту должность в течение года.