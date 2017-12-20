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      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      18:51, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      18:51, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      706
      0
      #экономика\n#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      706
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      Новый глава ведомства приступил к своим обязанностям 20 декабря 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Михаила Тумина министром экономики региона. Новый руководитель ведомства приступил к работе на новом посту 20 декабря 2017 года.

      Наша справка:

      Михаил Иванович Тумин родился 28 февраля 1983 года в городе Магдебург (Германия). В 2000 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

      2002-2003 гг. - инспектор отдела автоматизации информационных систем и технического обеспечения Инспекции Министерства России по налогам и сборам по Первомайскому району Ижевска;

      2004-2005 гг. - бухгалтер ООО «Стройтранссервис», Ижевск;

      2006-2008 гг. - старший госинспектор отдела проверок в социальной сфере Контрольного Комитета Удмуртской Республики, Ижевск;

      2008-2010 гг. - ведущий госинспектор отдела контроля расходов на общегосударственные вопросы и в социальной сфере Контрольного Комитета Удмуртской Республики;

      2010-2012 гг. - начальник отдела инноваций Управления по развитию предпринимательства и инноваций Министерства экономики Удмуртии;

      2012-2016 гг. - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Удмуртии;

      2016-2017 гг. - заместитель министра экономики Удмуртии;

      2017 г. - министр экономики Удмуртии.

      Награжден почетной грамотой Министерства экономики Удмуртской Республики (2015 год), Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики (2017 год).

      18:51, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      706
      0
      #экономика\n#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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