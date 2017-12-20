Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

Новый глава ведомства приступил к своим обязанностям 20 декабря 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Михаила Тумина министром экономики региона. Новый руководитель ведомства приступил к работе на новом посту 20 декабря 2017 года.

Наша справка:

Михаил Иванович Тумин родился 28 февраля 1983 года в городе Магдебург (Германия). В 2000 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

2002-2003 гг. - инспектор отдела автоматизации информационных систем и технического обеспечения Инспекции Министерства России по налогам и сборам по Первомайскому району Ижевска;

2004-2005 гг. - бухгалтер ООО «Стройтранссервис», Ижевск;

2006-2008 гг. - старший госинспектор отдела проверок в социальной сфере Контрольного Комитета Удмуртской Республики, Ижевск;

2008-2010 гг. - ведущий госинспектор отдела контроля расходов на общегосударственные вопросы и в социальной сфере Контрольного Комитета Удмуртской Республики;

2010-2012 гг. - начальник отдела инноваций Управления по развитию предпринимательства и инноваций Министерства экономики Удмуртии;

2012-2016 гг. - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Удмуртии;

2016-2017 гг. - заместитель министра экономики Удмуртии;

2017 г. - министр экономики Удмуртии.

Награжден почетной грамотой Министерства экономики Удмуртской Республики (2015 год), Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики (2017 год).