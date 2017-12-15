И.о. министра строительства Удмуртии: в проекте правил землепользования Ижевска заложена возможность конфликтов

Иван Ястреб отметил, что министерство примет активное участие в доработке проекта правил с учётом обеспечения условий комфортного проживания.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Иван Ястреб прокомментировал проект правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) Ижевск. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предложениям заинтересованных лиц в Генплан города и ПЗЗ в разное время вносились изменения. Последнее – в генеральный план Ижевска в декабре 2016 года. Как следствие – потребовалось менять и ПЗЗ.

Министр отметил, что в документе должны быть заложены основные принципы комфортного проживания людей. Необходимо учитывать интересы горожан.

«В проекте правил, представленном для обсуждения на публичных слушаниях, изначально заложена возможность возникновения конфликтных ситуаций между застройщиками и горожанами. Безусловно, этого быть не должно. Это касается множества видов использования земельных участков, предложенных в конкретных территориальных зонах (особенно жилых) и предлагаемых параметров застройки», - рассказал Иван Ястреб. Минстрой примет участие в доработке проекта с учётом обеспечения условий комфортного проживания.

«Например, что у нас разрешено текущей документацией? На улице Азина у застройщика есть возможность строительства объектов высотой до 150 метров. А это 50 этажей! И это на территории, в которой население преимущественно проживает в домах индивидуальной жилищной застройки», - подчеркнул и.о. министра.

Отметим, что на сессии Госсовета Удмуртии в среду, 13 декабря, в Минстрой передали функции по выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса (за исключением линейных объектов), а также продление разрешений на строительство и внесение в них изменений. Новые нормы касаются Ижевска, а также 12 муниципальных образований Завьяловского района, граничащих с территорией столицы республики. В их число входят: муниципальные образования «Ягульское», «Хохряковское», «Якшурское», «Первомайское», «Октябрьское», «Завьяловское», «Каменское», «Совхозное», «Пироговское», «Подшиваловское», «Вараксинское» и «Шабердинское».

Напомним, что ранее недовольство правилами землепользования и застройки выразили жители Сельхозвыставки и Татар-базара.