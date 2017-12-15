  • $ 58.71 ↓
  • € 69.4 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      И.о. министра строительства Удмуртии: в проекте правил землепользования Ижевска заложена возможность конфликтов

      11:17, 15 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      11:17, 15 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      470
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля
      Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
      470
      0

      Иван Ястреб отметил, что министерство примет активное участие в доработке проекта правил с учётом обеспечения условий комфортного проживания.

      Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Иван Ястреб прокомментировал проект правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) Ижевск. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предложениям заинтересованных лиц в Генплан города и ПЗЗ в разное время вносились изменения. Последнее – в генеральный план Ижевска в декабре 2016 года. Как следствие – потребовалось менять и ПЗЗ.

      Министр отметил, что в документе должны быть заложены основные принципы комфортного проживания людей. Необходимо учитывать интересы горожан.

      «В проекте правил, представленном для обсуждения на публичных слушаниях, изначально заложена возможность возникновения конфликтных ситуаций между застройщиками и горожанами. Безусловно, этого быть не должно. Это касается множества видов использования земельных участков, предложенных в конкретных территориальных зонах (особенно жилых) и предлагаемых параметров застройки», - рассказал Иван Ястреб. Минстрой примет участие в доработке проекта с учётом обеспечения условий комфортного проживания.

      «Например, что у нас разрешено текущей документацией? На улице Азина у застройщика есть возможность строительства объектов высотой до 150 метров. А это 50 этажей! И это на территории, в которой население преимущественно проживает в домах индивидуальной жилищной застройки», - подчеркнул и.о. министра.

      Отметим, что на сессии Госсовета Удмуртии в среду, 13 декабря, в Минстрой передали функции по выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса (за исключением линейных объектов), а также продление разрешений на строительство и внесение в них изменений. Новые нормы касаются Ижевска, а также 12 муниципальных образований Завьяловского района, граничащих с территорией столицы республики. В их число входят: муниципальные образования «Ягульское», «Хохряковское», «Якшурское», «Первомайское», «Октябрьское», «Завьяловское», «Каменское», «Совхозное», «Пироговское», «Подшиваловское», «Вараксинское» и «Шабердинское».

      Напомним, что ранее недовольство правилами землепользования и застройки выразили жители Сельхозвыставки и Татар-базара

      11:17, 15 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      470
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      17:21, 10 декабря, 2017
      6933

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      6633
      13:35, 08 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      5175
      16:52, 11 декабря, 2017

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      5061
      17:00, 13 декабря, 2017

      Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

      4400
      08:00, 13 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      4461

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1086
      10:58, 08 декабря, 2017

      В Москве после пожара госпитализировали певицу Леру Масскву

      926
      13:15, 11 декабря, 2017

      Ушел из жизни народный артист Советского Союза Леонид Броневой

      806
      12:04, 09 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      797
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1478

      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      951
      16:00, 12 декабря, 2017

      В Нью-Йорке на автовокзале и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы

      801
      18:18, 11 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      779
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      748
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Общественные слушания по застройке района СХВ в Ижевске

      Кофемолка - выпуск 44: Пётр Щедровицкий в гостях у Энвиля Касимова

      14 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: предельный рост тарифов и концессия с «Ижводоканалом»

      14 декабря, 2017