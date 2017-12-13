Председатель правительства Удмуртии прокомментировал принятый на 2018 год бюджет

Источниками доходов станут налоги, инвестиционная деятельность, средства от продажи предприятий и безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал принятый на сессии Госсовета в среду, 13 декабря, бюджет на 2018 год. Он отметил, что это живой документ, сформированный на основе реальных представлений о расходах и доходах региона.

«Безвозмездные дотации увеличились с 10 млрд до 14,3 млрд рублей. Это дотации, субсидии и субвенции. За счет этих поправок потребности 9 из 12 направлений обеспечены в размере 100 процентов. Это социальная поддержка, зарплаты, налоги, обслуживание государственного долга, дорожный фонд и ряд других направлений. Кроме того, резерв на повышение зарплаты в соответствии с указами президента. Не закрытыми пока на сегодняшний момент являются три направления. Это объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, и еще одно направление – это прочие расходы: содержание государственных учреждений и другие расходы», - рассказал Ярослав Семенов.

Источниками наполнения бюджета станут налоги, инвестиционная деятельность, продажа принадлежащих региону предприятий и безвозмездные поступления из Российской Федерации.

Напомним, что 13 декабря в Удмуртии приняли бюджет на 2018 год. Доходы планируются на уровне 64,47 млрд рублей, расходы – 63,27 млрд рублей, профицит – 1,2 млрд рублей.