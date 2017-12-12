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      Глава Ижевска Юрий Тюрин сохранил позиции в медиарейтинге руководителей столиц регионов Приволжья

      14:26, 12 декабря, 2017
      14:26, 12 декабря, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин
      Фото: Пресс-служба Ижевска
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      Медиаиндекс Тюрина составил 2 985.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин сохранил позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжья. Как сообщает Медиалогия, по итогам ноября он занимает 5 строчку из 14.

      Медиаиндекс Тюрина составил 2 985.

      Первые два места в списке занимают Михаил Исаев (Саратов) - 14 660,2 и Ильсур Метшин (Казань) - 8 150,3. На третьей строчке расположилась Елизавета Солонченко (Нижний Новгород), потерявшая одну позицию.

      Напомним, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

      14:26, 12 декабря, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин

       

       

       

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