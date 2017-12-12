Глава Ижевска Юрий Тюрин сохранил позиции в медиарейтинге руководителей столиц регионов Приволжья

Медиаиндекс Тюрина составил 2 985.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин сохранил позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжья. Как сообщает Медиалогия, по итогам ноября он занимает 5 строчку из 14.

Медиаиндекс Тюрина составил 2 985.

Первые два места в списке занимают Михаил Исаев (Саратов) - 14 660,2 и Ильсур Метшин (Казань) - 8 150,3. На третьей строчке расположилась Елизавета Солонченко (Нижний Новгород), потерявшая одну позицию.

Напомним, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.