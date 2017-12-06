И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

Новый руководитель приступит к своим обязанностям в четверг, 7 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Игоря Титова на пост исполняющего обязанности министра здравоохранения региона.

Наша справка:

Титов Игорь Георгиевич. родился 20 июня 1962 года в деревне Айдуан-Чабья Кизнерского района Удмуртской АССР. Полковник медицинской службы в запасе, ветеран боевых действий

1981 – 1985 - Челябинский государственный медицинский институт. Лечебный факультет.

1985 – 1987 - Томский медицинский институт. Военно-медицинский факультет. Специальность – «Лечебно-профилактическое дело»

1996 – 1999 - Военно-медицинская академия имени Кирова. Факультет руководящего состава. Специальность – «Медицинское обеспечение»

1987-1996 - Начальник медицинской службы части 98 ВДД, 242 уч. Центра ВДВ

1999-2001 - Начальник медицинской службы 76 ВДД, г. Псков ЛенВО

2001-2002 - Старший офицер медицинской службы командования Воздушно-десантных войск Москвы

2006 - 2011 годы Заместитель директора по административно-хозяйственной части, Музей наивного искусства, г. Москва;

2011 - 2012 годы - Начальник филиала «Дом отдыха «Баргузин» ФБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны Российской Федерации», г. Геленджик;

С 14 сентября 2012 - Начальник ФГБУ «СКК «Подмосковье» МО РФ

Государственные награды:

- звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»,

- Орден «За военные заслуги»,

- «Почётный донор России»