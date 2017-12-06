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      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

      15:25, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:25, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1085
      0
      #Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#назначения
      1085
      0

      Новый руководитель приступит к своим обязанностям в четверг, 7 декабря.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Игоря Титова на пост исполняющего обязанности министра здравоохранения региона.

      Наша справка:

      Титов Игорь Георгиевич. родился 20 июня 1962 года в деревне Айдуан-Чабья Кизнерского района Удмуртской АССР. Полковник медицинской службы в запасе, ветеран боевых действий

      1981 – 1985 - Челябинский государственный медицинский институт. Лечебный факультет.

      1985 – 1987 - Томский медицинский институт. Военно-медицинский факультет. Специальность – «Лечебно-профилактическое дело»

      1996 – 1999 - Военно-медицинская академия имени Кирова. Факультет руководящего состава. Специальность – «Медицинское обеспечение»

      1987-1996 - Начальник медицинской службы части 98 ВДД, 242 уч. Центра ВДВ

      1999-2001 - Начальник медицинской службы 76 ВДД, г. Псков ЛенВО

      2001-2002 - Старший офицер медицинской службы командования Воздушно-десантных войск Москвы

      2006 - 2011 годы Заместитель директора по административно-хозяйственной части, Музей наивного искусства, г. Москва;

      2011 - 2012 годы - Начальник филиала «Дом отдыха «Баргузин» ФБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны Российской Федерации», г. Геленджик;

      С 14 сентября 2012 - Начальник ФГБУ «СКК «Подмосковье» МО РФ

      Государственные награды:

      - звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»,

      - Орден «За военные заслуги»,

      - «Почётный донор России»

      15:25, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1085
      0
      #Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#назначения

       

       

       

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