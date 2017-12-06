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      Глава Удмуртии стал вторым в приволжском медиарейтинге по итогам ноября

      08:30, 06 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      08:30, 06 декабря, 2017
      Дарья Саушина
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      0
      #рейтинг\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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      В федеральном списке Александр Бречалов оказался 10-м, за месяц поднявшись на 27 позиций.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам ноября оказался на второй строчке приволжского медиарейтинга губернаторов, и на 10-й – российского. Об этом, подводя итоги ушедшего месяца, сообщает Медиалогия.

      В ноябре руководитель Удмуртской Республики поднялся на 6 позиций в ПФО и на 27 – в стране. Составители рейтинга отмечают, что скачок связан с трагедией в Ижевске, когда из-за взрыва газа обрушилась часть дома. В результате погибли семь человек. Предполагается, что жильцы непострадавших подъездов смогут заселиться до конца года.

      В топ-3 на уровне ПФО также вошли Рустам Минниханов (Татарстан) – 1 место и Рустэм Хамитов (Башкирия) – 3 место. тройка лидеров по упоминаемсти в СМИ в России выглядит следующим образом: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область). 

      08:30, 06 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      130
      0
      #рейтинг\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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