Глава Удмуртии стал вторым в приволжском медиарейтинге по итогам ноября

В федеральном списке Александр Бречалов оказался 10-м, за месяц поднявшись на 27 позиций.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам ноября оказался на второй строчке приволжского медиарейтинга губернаторов, и на 10-й – российского. Об этом, подводя итоги ушедшего месяца, сообщает Медиалогия.

В ноябре руководитель Удмуртской Республики поднялся на 6 позиций в ПФО и на 27 – в стране. Составители рейтинга отмечают, что скачок связан с трагедией в Ижевске, когда из-за взрыва газа обрушилась часть дома. В результате погибли семь человек. Предполагается, что жильцы непострадавших подъездов смогут заселиться до конца года.

В топ-3 на уровне ПФО также вошли Рустам Минниханов (Татарстан) – 1 место и Рустэм Хамитов (Башкирия) – 3 место. тройка лидеров по упоминаемсти в СМИ в России выглядит следующим образом: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).