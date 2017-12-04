Глава Удмуртии: Михаил Хомич не нарушал закон

Александр Бречалов прокомментировал сообщения некоторых СМИ.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал сообщения о нарушении вице-премьером Михаилом Хомичем закона о противодействии коррупции. Руководитель региона поделился своим мнением в прямом эфире информагентства «Сусанин».

«Задолго до того, как Михаил Хомич был назначен временно исполняющим обязанности (постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России – заместителя председателя правительства Удмуртской Республики – Прим.ред), он оформил соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу, это зафиксировано, мы считаем, что он закон не нарушил», - заявил Бречалов.

Он добавил, что регистрационные действия длились некоторое время, однако проблемы в этом нет.

Бречалов отметил: «Михаил Хомич – эффективный менеджер, очень активно продвигает Удмуртию на разных площадках, огромную работу проводит по привлечению инвестиций в республику».

Напомним, Хомич занял свой пост в апреле 2017 года. Однако в середине ноября появилась информация, что он остался генеральным директором и одним из учредителей компании, зарегистрированной в Москве.

Ситуация изменилась 22 ноября. Генеральным директором организации стала Ксения Хомич, сообщается на сайте информационной системы Seldon.Basis. Среди совладельцев компании вице-премьера также нет.