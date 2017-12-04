Глава Удмуртии объяснил долгое формирование кабинета министров республики

По его словам, от этой работы зависит успешное в дальнейшем развитие региона.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил долгое формирование кабинета министров республики. По его словам, от этой работы зависит успешное в дальнейшем развитие региона.

«Да, по некоторым позиция мы проводим конкурс, так бывает. У нас есть для этого основания. Но те, конкурсы который мы объявляли - дали огромную помощь и поддержку. Мы увидели много талантливых руководителей. Почему так долго – потому что от того, какая команда войдет в правительство – зависит то, насколько быстро мы воплотим наши амбициозные планы», - рассказал Александр Бречалов.