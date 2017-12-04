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      Глава Удмуртии объяснил долгое формирование кабинета министров республики

      09:03, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      09:03, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      912
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      912
      0

      По его словам, от этой работы зависит успешное в дальнейшем развитие региона.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил долгое формирование кабинета министров республики. По его словам, от этой работы зависит успешное в дальнейшем развитие региона.

      «Да, по некоторым позиция мы проводим конкурс, так бывает. У нас есть для этого основания. Но те, конкурсы который мы объявляли - дали огромную помощь и поддержку. Мы увидели много талантливых руководителей. Почему так долго – потому что от того, какая команда войдет в правительство – зависит то, насколько быстро мы воплотим наши амбициозные планы», - рассказал Александр Бречалов.

      09:03, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      912
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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