Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов провёл приём граждан

Встреча прошла в пятницу, 1 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия», председатель республиканского парламента Алексей Прасолов 1 декабря провёл приём граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

К Прасолову обратились жители Ижевска и Сарапула. Вопросы касались сноса разрушенного здания, которое мешает детям безопасно ходить в школу, были обращения с вопросами по обустройству пешеходных дорожек, по получению государственных наград, с предложениями внести изменения в законодательство по поддержке пожилых граждан, а также по реконструкции здания объекта культурного наследия Дома-музея Пастухова.

«Я думаю, все люди, с которыми мы сегодня встречались, получат положительный ответ. Мы поработаем, потому что надо этим людям помочь», - прокомментировал итоги приема граждан председатель Государственного Совета.

Алексей Прасолов отметил, что люди обращаются с самыми разными вопросами, решение которых «где-то пробуксовывает» и привёл пример.

«Сарапульчане приехали. Разрушенное здание затрудняет проход к школе. Есть частный владелец на которого нет управы. Я полагаю найдём. Мало ли что там с ребятишками случится. Кто за это отвечает? Я думаю администрация должна подключиться. И если этого не произойдёт, будем уже подключать силовые структуры, чтобы они включались решение этого вопроса. Он решаемый», - сказал Прасолов.

Он отметил, что партия «Единая Россия» старается максимально решать те вопросы, которые сегодня возникают.

«Что бы там ни говорили об экономических сложностях, трудностях, но ведь жизнь то всё ровно становится лучше с каждым годом. И депутатский корпус, и наше правительство российское, и наш лидер партии Дмитрий Анатольевич Медведев, и наш глава государства Владимир Владимирович Путин делают всё, чтобы наше государство было мощным, сильным, чтобы мы были лучшими в мире. Для этого предпринимается масса усилий. И мы гордимся своим государством», - резюмировал Алексей Прасолов.