Удмуртия закупит новогодние подарки в детских домах и реабилитационных центрах

Подарки дети сделают своими руками.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия закупит новогодние подарки для своих партнеров в детских домах и реабилитационных центрах республики. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написал глава региона Александр Бречалов.

«В этом году новогодние подарки, которые получат наши партнёры, руководители федеральных министерств и ведомств, промышленных предприятий, будут особенные! Мы купим их в детских домах и реабилитационных центрах Удмуртии, все они будут сделаны ребятишками вручную!» - написал Бречалов.

Также глава отметил, что в каждом подарке будет информация о том, кто и где его сделал. Тогда человек, который получит его, сможет отправить подарок в ответ.