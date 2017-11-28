Удмуртия продлила налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

Действие закона продлили до 1 января 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии налоговые каникулы для начинающих предпринимателей продлили до 1 января 2021 года. Как рассказал и.о. министра экономики Удмуртской Республики Михаил Зайцев, действие закона, предусматривавшего нулевую ставку для выбравших патентную или упрощенную системы налогообложения, заканчивалось 1 января 2018 года.

«Нас поддержал глава по тому, чтобы продлить этот закон до 2021 года. Мы обсудили его с предпринимателями. Пришлось сделать некоторые ограничения, чтобы не все подряд попадали под действие», - сообщил журналистам Зайцев. Налоговые каникулы действуют в течение трех лет с момента регистрации бизнеса.

По данным Минэкономики, в 2016 году налоговой ставкой в размере 0% при применении УСН воспользовались 255 предпринимателей. Это 3,2% от общего количества впервые зарегистрированных в регионе ИП. В 2016 году количество индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, составило 9085 человек, из них нулевой ставкой воспользовались 2467 человек (30,7%).