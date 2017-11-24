Удмуртия выставит на торги четыре актива

Республика планирует приватизировать «Удмуртохоту ООО», «Удмуртское автодорожное предприятие», «Ижевский полиграфический комбинат» и «Башмурские карьеры».

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии выставит на продажу четыре актива, принадлежащие республике. Как сообщается в документах, опубликованных на сайте кабинета министров, регион планирует приватизировать «Удмуртохоту ООО», «Удмуртское автодорожное предприятие», «Ижевский полиграфический комбинат» и «Башмурские карьеры».

Номинальная стоимость ООО «Башмурские карьеры» составляет 682 тыс. рублей. ОАО «Ижевский полиграфкомбинат» выставят с начальной ценой в 1000 рублей за акцию (45 550 штук). ГУП «Удмуртавтодор» продадут после акционирования и определения стоимости. ООО «Удмуртохота ООО» выставляют за 28 тыс. рублей. Активы планируют реализовать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

В настоящее время Удмуртия владеет акциями и долями в уставном капитале следующих предприятий:

Транспорт и дорожное хозяйство: «Глазовский дормостпроект», «Дорожное предприятие «Ижевское», «Ижавиа», «Можгинское дорожное предприятие», «Сарапульское дорожное предприятие», «Содружество», «Увинское дорожное предприятие»;

Строительство, архитектура и жилищная политика: «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики», «Чепецкое управление строительства»;

Энергетика, ЖКХ и государственное регулирование тарифов: «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», «Удмуртгипроводхоз»;

Промышленность и торговля: «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер»;

Сельское хозяйство и продовольствие: «Агрохимцентр «Удмуртский»;

Печать и массовые коммуникации: «Ижевский полиграфический комбинат»;

Физическая культура, спорт и молодежная политика: «Культурно-спортивный комплекс «Зенит»;

Здравоохранение: «Медавтотранс», «Санаторий Ува», «Ремонтно-монтажное управление министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Природные ресурсы и охрана окружающей среды: «Башмурские карьеры», «Удмуртохота ООО».