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      В Удмуртии продолжаются поиски кандидата на пост министра сельского хозяйства республики

      13:40, 23 ноября, 2017
      Анна Торхова
      13:40, 23 ноября, 2017
      Анна Торхова
      643
      0
      #кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#увольнения\n#Минсельхоз\n#назначения
      Фото: http://udmapk.ru/
      643
      0

      Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, к этой должности власти относятся наиболее трепетно.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии продолжают поиск кандидатуры на пост министра сельского хозяйства республики. Как рассказал журналистам глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, к этой должности власти региона относятся наиболее трепетно.

      «Сколько сельхозпроизводителей, столько и мнений. У каждого района своя особенность и специфика. Человек не только должен быть компетентен, но и уметь коммуницировать», - отметил руководитель региона.

      Он также сообщил, что власти уже были близки к выбору подходящей кандидатуры, но поняли, что нужно продолжить поиски.

      «До конца года мы этот вопрос решим. Может <…> прямо на днях», - отметил Александр Бречалов.

      Напомним, бывший глава Минсельхоза Удмуртской республики Александр Прохоров написал заявление об увольнении. Он руководил ведомством с 2015 года. 

      13:40, 23 ноября, 2017
      Анна Торхова
      643
      0
      #кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#увольнения\n#Минсельхоз\n#назначения

       

       

       

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