В Удмуртии продолжаются поиски кандидата на пост министра сельского хозяйства республики

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, к этой должности власти относятся наиболее трепетно.



Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии продолжают поиск кандидатуры на пост министра сельского хозяйства республики. Как рассказал журналистам глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, к этой должности власти региона относятся наиболее трепетно.

«Сколько сельхозпроизводителей, столько и мнений. У каждого района своя особенность и специфика. Человек не только должен быть компетентен, но и уметь коммуницировать», - отметил руководитель региона.

Он также сообщил, что власти уже были близки к выбору подходящей кандидатуры, но поняли, что нужно продолжить поиски.

«До конца года мы этот вопрос решим. Может <…> прямо на днях», - отметил Александр Бречалов.

Напомним, бывший глава Минсельхоза Удмуртской республики Александр Прохоров написал заявление об увольнении. Он руководил ведомством с 2015 года.