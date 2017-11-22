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      Более 45 млрд рублей налогов поступило в бюджет Удмуртии с начала года

      17:22, 22 ноября, 2017
      17:22, 22 ноября, 2017
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      #бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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      Этот показатель на 2% больше по сравнению с таким же периодом 2016 года.

      Ижевск. Удмуртия. В консолидированный бюджет Удмуртии с начала года поступило 45,67 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС по республике.

      По сравнению с таким же периодом прошлого года эта сумма увеличилась на 870 млн рублей – 2%.

      За 10 месяцев 2017 года налоговыми органами региона в федеральную казну мобилизовано 137,16 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 19,6 млрд рублей или на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

      Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии сформировалась следующими налоговыми доходами:

      18,09 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 39,6% в общем объеме доходов);

      17,07 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 37,4%);

      4,63 млрд рублей по налогам на имущество (или 10,2%);

      2,56 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 5,6%);

      3,32 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 7,2%).

      В структуре налоговых поступлений федерального бюджета лидерами традиционно стали доходы от налогов за пользование природными ресурсами – 60,03 млрд рублей (43,8%) и налоги на добавленную стоимость – 26,2 млрд рублей (28,7%). На долю поступлений по налогу на прибыль организаций и акцизам по подакцизным товарам пришлось по 2,6% и 2,7% соответственно.

      Также вырос объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование. По итогам 10 месяцев 2017 года он составил 35,21 млрд рублей, что на 2,03 млрд рублей или на 6,1% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

      17:22, 22 ноября, 2017
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      #бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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