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      Госдолг Удмуртии за месяц уменьшился более чем на 1 млрд рублей

      15:55, 20 ноября, 2017
      15:55, 20 ноября, 2017
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      #бюджет\n#Удмуртия\n#госдолг\n#долг
      Фото: pixabay.com
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      Сейчас задолженность составляет 50 млрд 409,8 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за месяц уменьшился более чем на 1 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Минфина региона, на 1 ноября задолженность республики составляет 50 млрд 409,8 млн рублей.

      Основная часть заимствований Удмуртии (46%) приходится на кредиты из федерального бюджета – 23 млрд 159,8 млн рублей. Чуть меньше (34,7%) республика задолжала кредитным организациям – 17 млрд 500, 0 млн рублей. Объём обязательств региона по гособлигациям составляет 9 млрд 750,0 млн рублей.

      Уменьшение долга на 1 млрд по сравнению с прошлым месяцем произошло за счёт возврата части заимствованных средств кредитным организациям –610,7 млн рублей. Также на 400 млн рублей упал объём долга по ценным бумагам.

      Напомним, власти Удмуртии пообещали, что госдолг республики на 1 января 2018 года должен снизиться и составить 49 млрд 840 млн рублей.

      «В 2018 году нас ждёт очень жёсткий, антикризисного формата бюджет. Помимо того, что пока прогноз по доходной части меньше даже чем на 2017 год, у нас ещё большое количество обязательств перед Российской Федерацией. Так получается, что мы и никакие кредиты не можем брать. У нас предел достигнут в соответствии с законом», - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

      15:55, 20 ноября, 2017
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      #бюджет\n#Удмуртия\n#госдолг\n#долг

       

       

       

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