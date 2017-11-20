В Ижевске во второй раз объявили конкурс на пост начальника управления инвестиционного развития

Конкурс на должность откроется 20 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал конкурс на должность начальника управления инвестиционного развития города и проектной деятельности. Соответствующая информация размещена на сайте города.

Примерный размер заработной платы: от 53 800 рублей до 60 500 рублей.

Претенденту необходимо иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по специальности, направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Промышленное и гражданское строительство», «Коммерция», «Маркетинг».

У конкурсанта должен быть стаж муниципальной службы не менее 4 лет или не менее 5 лет стажа работы по специальности.

Кандидатов оценят на индивидуальном собеседовании, на котором им предстоит защищать реферат по теме «Инвестиционный план города Ижевска на 2018 год».

Сам конкурс состоится 11 декабря в 14:00 в администрации Ижевска.