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      В Ижевске во второй раз объявили конкурс на пост начальника управления инвестиционного развития

      08:30, 20 ноября, 2017
      Анна Торхова
      08:30, 20 ноября, 2017
      Анна Торхова
      485
      0
      #инвестиции\n#кадры\n#Ижевск\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия\n#Администрация
      Фото: arzik2
      485
      0

      Конкурс на должность откроется 20 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал конкурс на должность начальника управления инвестиционного развития города и проектной деятельности. Соответствующая информация размещена на сайте города.

      Примерный размер заработной платы: от 53 800 рублей до 60 500 рублей.

      Претенденту необходимо иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по специальности, направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Промышленное и гражданское строительство», «Коммерция», «Маркетинг».

      У конкурсанта должен быть стаж муниципальной службы не менее 4 лет или не менее 5 лет стажа работы по специальности.

      Кандидатов оценят на индивидуальном собеседовании, на котором им предстоит защищать реферат по теме «Инвестиционный план города Ижевска на 2018 год».

      Сам конкурс состоится 11 декабря в 14:00 в администрации Ижевска.

      08:30, 20 ноября, 2017
      Анна Торхова
      485
      0
      #инвестиции\n#кадры\n#Ижевск\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия\n#Администрация

       

       

       

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