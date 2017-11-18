Игорь Краснов продолжит исполнять обязанности министра спорта Удмуртии

На замещение его должности ранее объявили конкурс.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Игорь Краснов продолжает исполнять обязанности главы ведомства. Об этом он сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин».

«Буду работать до тех пор, как указ не появится, пока его нет. О дальнейших планах пока рано говорить, предложения есть, посмотрим», - заявил и.о. главы Минспорта Удмуртии.

Напомним, об увольнении Игоря Краснова стало известно 8 ноября. После этого и.о. первого вице-премьера Удмуртии Александр Свинин рассказал агентству «Сусанин», что на замещение поста министра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики объявлен конкурс, резюме принимаются до 22 ноября. При этом он отметил, что Игорю Краснову предложили заняться другим проектом, не уточнив, каким именно.