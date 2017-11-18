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      Игорь Краснов продолжит исполнять обязанности министра спорта Удмуртии

      13:07, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:07, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      108
      0
      #спорт\n#молодежь\n#власть\n#Удмуртия\n#отставка\n#чиновники
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      На замещение его должности ранее объявили конкурс.  

      Ижевск. Удмуртия. Руководитель министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Игорь Краснов продолжает исполнять обязанности главы ведомства. Об этом он сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин». 

      «Буду работать до тех пор, как указ не появится, пока его нет. О дальнейших планах пока рано говорить, предложения есть, посмотрим», - заявил и.о. главы Минспорта Удмуртии.   

      Напомним, об увольнении Игоря Краснова стало известно 8 ноября. После этого и.о. первого вице-премьера Удмуртии Александр Свинин рассказал агентству «Сусанин», что на замещение поста министра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики объявлен конкурс, резюме принимаются до 22 ноября. При этом он отметил, что Игорю Краснову предложили заняться другим проектом, не уточнив, каким именно.

      13:07, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      108
      0
      #спорт\n#молодежь\n#власть\n#Удмуртия\n#отставка\n#чиновники

       

       

       

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