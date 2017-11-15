Миндортранс Удмуртии: заявлений об увольнении от главы «Удмуртавтодора» не поступало

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сергей Лукин решил покинуть пост по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. В Миндортрансе Удмуртии не получали заявлений об увольнении от главы «Удмуртавтодора» Сергея Лукина. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала пресс-секретарь дорожного ведомства Елизавета Нижегородцева.

«В отделе кадров пояснили, что заявления о расторжении трудового договора не поступало. Соответственно, распоряжения об освобождении Лукина от должности мы не готовим», - отметила пресс-атташе министерства.

Напомним, ранее некоторые СМИ Удмуртии сообщили о том, что руководитель «Удмуртавтодора», назначенный в мае 2017 года, решил покинуть пост по собственному желанию. Представители предприятия эту информацию не комментировали.