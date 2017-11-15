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      Миндортранс Удмуртии: заявлений об увольнении от главы «Удмуртавтодора» не поступало

      16:16, 15 ноября, 2017
      16:16, 15 ноября, 2017
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      #дороги\n#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: vk.com (Сергей Лукин)
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      Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сергей Лукин решил покинуть пост по собственному желанию.

      Ижевск. Удмуртия. В Миндортрансе Удмуртии не получали заявлений об увольнении от главы «Удмуртавтодора» Сергея Лукина. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала пресс-секретарь дорожного ведомства Елизавета Нижегородцева.

      «В отделе кадров пояснили, что заявления о расторжении трудового договора не поступало. Соответственно, распоряжения об освобождении Лукина от должности мы не готовим», - отметила пресс-атташе министерства.

      Напомним, ранее некоторые СМИ Удмуртии сообщили о том, что руководитель  «Удмуртавтодора», назначенный в мае 2017 года, решил покинуть пост по собственному желанию. Представители предприятия эту информацию не комментировали.

      16:16, 15 ноября, 2017
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      #дороги\n#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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