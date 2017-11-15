Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» председатель совета депутатов Игринского района Александр Поздеев, это позволит провести выборы максимально открытым способом.

Игра. Удмуртия. Нового главу Игринского района выберут на конкурсной основе. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» председатель совета депутатов Игринского района Александр Поздеев, это позволит провести выборы максимально открыто.

Руководителя района выберут после внесения изменений в устав муниципального образования. Поправки внесут после проведения публичных слушаний, которые состоятся 1 декабря. Позднее, 19 декабря, пройдёт сессия, на которой депутаты района решат внести изменения в документ.

После этого претендента на пост главы отберёт конкурсная комиссия, которая заслушает каждого из кандидатов и представит на согласование совету депутатов.

Когда в районе появится новый руководитель – пока неизвестно. Сейчас обязанности главы исполняет Светлана Кормакова.

Отметим, что опыт проведения конкурса на должность главы уже есть в Балезинском районе. 15 сентября главой района был избран Юрий Новойдарский.

Напомним, что прежний руководитель Игринского района Татьяна Чуракова стала министром соцполитики Удмуртии.