  • $ 59.62 ↑
  • € 69.68 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Нового главу Игринского района выберут на конкурсной основе

      10:58, 15 ноября, 2017
      Анна Торхова
      10:58, 15 ноября, 2017
      Анна Торхова
      384
      0
      #кадры\n#выборы\n#Игра\n#конкурс\n#Удмуртия\n#руководитель
      Фото: igra.udmurt.ru
      384
      0

      Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» председатель совета депутатов Игринского района Александр Поздеев, это позволит провести выборы максимально открытым способом.

      Игра. Удмуртия. Нового главу Игринского района выберут на конкурсной основе. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» председатель совета депутатов Игринского района Александр Поздеев, это позволит провести выборы максимально открыто.

      Руководителя района выберут после внесения изменений в устав муниципального образования. Поправки внесут после проведения публичных слушаний, которые состоятся 1 декабря. Позднее, 19 декабря, пройдёт сессия, на которой депутаты района решат внести изменения в документ.

      После этого претендента на пост главы отберёт конкурсная комиссия, которая заслушает каждого из кандидатов и представит на согласование совету депутатов.

      Когда в районе появится новый руководитель – пока неизвестно. Сейчас обязанности главы исполняет Светлана Кормакова.

      Отметим, что опыт проведения конкурса на должность главы уже есть в Балезинском районе. 15 сентября главой района был избран Юрий Новойдарский.

      Напомним, что прежний руководитель Игринского района Татьяна Чуракова стала министром соцполитики Удмуртии.  

      10:58, 15 ноября, 2017
      Анна Торхова
      384
      0
      #кадры\n#выборы\n#Игра\n#конкурс\n#Удмуртия\n#руководитель

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      36414

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16737
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13391
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11480
      17:25, 09 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      10943
      17:31, 10 ноября, 2017

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      12:05, 10 ноября, 2017
      1265

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      780
      16:20, 14 ноября, 2017

      Руководителя крымского УФАС нашли мертвым

      768
      13:49, 08 ноября, 2017

      Госдума согласилась повысить МРОТ до прожиточного минимума

      750
      18:59, 08 ноября, 2017

      Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии

      581
      13:00, 11 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      612

      В США автомобили-беспилотники начали ездить по дорогам общего пользования

      441
      12:32, 08 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      426
      11:28, 13 ноября, 2017

      Сообщения в Twitter станут длиннее в 2 раза

      305
      10:34, 08 ноября, 2017

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      277
      10:00

      Мультимедиа

      LIVE: Дневной Сусанин 15 ноября 2017 года

      Удмуртия в минуту: отставка Ивана Маринина и сокращения в администрации Ижевска

      14 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 14 ноября 2017 года

      14 ноября, 2017