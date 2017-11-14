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      Министерства Удмуртии составят «листы ожидания» на финансирование

      14:52, 14 ноября, 2017
      14:52, 14 ноября, 2017
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      #бюджет\n#Правительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги
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      Им предстоит выбрать первоочередные вопросы, которые будут финансироваться в случае поступления дополнительных средств.

      Ижевск. Удмуртия. Министерства и ведомства в Удмуртии составят списки вопросов, которые необходимо профинансировать в случае поступления дополнительных средств в 2018 году. Об этом после общественных слушаний главного финансового документа рассказал журналистам председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

      Напомним, что пока в проекте доходы запланированы в размере 59 млрд 651,8 млн рублей, расходы - 58 млрд 445,5 млн рублей. Сокращение расходов запланировано по большинству отраслей, так как бюджет 2018 года станет бюджетом экономии.

      «По каждому из ведомств совместно с председателями комиссии Государственного совета, с руководителями муниципальных образований, городских округов, мы рассматривали каждую статью, каждое министерство. По каждому министерству выбирались основные кричащие вопросы, в том числе, по капитальному строительству, расходам в сфере образования и социальной политики, и главы районов совместно с главой Удмуртской Республики Александром Владимировичем Бречаловым выбирали самые кричащие моменты, самые острые, и именно по этим направлениям будет производиться увеличение», - сообщил Семенов.

      Принять бюджет в первом чтении планируют 28 ноября. После этого начнется серьезная работа по его корректировке. Республика рассчитывает увеличить доходную часть за счет поступлений из федерального бюджета, что позволит увеличить и расходы.

      «Я бы сказал следующее: что этот бюджет живой, живой в том плане, что это - не конечная версия, которую мы примем. И все следующие версии будут идти только в сторону увеличения. Для этого правительство принимает все максимальные меры, чтобы привлечь дополнительные финансовые средства для нашей республики и, соответственно, нашему депутатскому корпусу предстоит большая работа», - рассказа председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

      Он также прокомментировал существенное снижение расходов на капитальное строительство. «Если в кармане у тебя лежит 10 рублей, на 10 рублей надо и жить. Поэтому надеемся, что мы доживем до хороших времен, когда у нас будет большое количество денег в бюджете», - сообщил спикер регионального парламента. 

       

      Сусанин / Семь раз отрежь - Статьи

      Минфин Удмуртии представил первый вариант главного финансового документа республики - проект бюджета на следующий год. Глава региона Александр Бречалов уже окрестил его "жестким" и "антикризисным". Что сократят и урежут в 2018 году в Удмуртии, узнали корреспонденты ИА "Сусанин".

      14:52, 14 ноября, 2017
      240
      0
      #бюджет\n#Правительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги

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