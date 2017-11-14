После взрыва в доме в Ижевске Госдуме предложили запретить газификацию новостроек

Частных домов инициатива не касается.

Ижевск. Удмуртия. После взрыва в многоквартирном доме в Ижевске Госдуме России предложили запретить газификацию новостроек. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания.

В документе предлагают «при проектировании и строительстве многоквартирных домов исключить в ходе их эксплуатации возможность применения (использования) сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях». Исключение планируется сделать для тех случаев, когда нельзя этого сделать из-за географических или климатических особенностей места.

Частных домов инициатива не касается.

Стоит отметить, что согласно СНиП 31-01-2003, в России запрещена установка газовых кухонных плит в жилых домах высотой 11 и более этажей. Кроме того, в декабре прошлого года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин высказался за прекращение использование газовых плит в домах и квартирах в письме депутату Госдумы.

«Ростехнадзор искренне разделяет озабоченность сложившейся ситуацией, связанной с организацией и осуществлением деятельности в сфере технического обслуживания, ремонта и диагностики внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - сказал представитель ведомства.

Напомним, 9 ноября, в девятиэтажном доме на улице Удмуртской произошел взрыв бытового газа. В результате часть здания рухнула. Погибли 7 человек, еще трое получили травмы.