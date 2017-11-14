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      После взрыва в доме в Ижевске Госдуме предложили запретить газификацию новостроек

      10:39, 14 ноября, 2017
      10:39, 14 ноября, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#законопроект
      Фото: Pixabay
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      Частных домов инициатива не касается.

      Ижевск. Удмуртия. После взрыва в многоквартирном доме в Ижевске Госдуме России предложили запретить газификацию новостроек. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания.

      В документе предлагают «при проектировании и строительстве многоквартирных домов исключить в ходе их эксплуатации возможность применения (использования) сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях». Исключение планируется сделать для тех случаев, когда нельзя этого сделать из-за географических или климатических особенностей места.

      Частных домов инициатива не касается.

      Стоит отметить, что согласно СНиП 31-01-2003, в России запрещена установка газовых кухонных плит в жилых домах высотой 11 и более этажей. Кроме того, в декабре прошлого года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин высказался за прекращение использование газовых плит в домах и квартирах в письме депутату Госдумы.

      «Ростехнадзор искренне разделяет озабоченность сложившейся ситуацией, связанной с организацией и осуществлением деятельности в сфере технического обслуживания, ремонта и диагностики внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - сказал представитель ведомства.

      Напомним, 9 ноября, в девятиэтажном доме на улице Удмуртской произошел взрыв бытового газа. В результате часть здания рухнула. Погибли 7 человек, еще трое получили травмы.

      10:39, 14 ноября, 2017
      415
      0
      #общество\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#законопроект

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