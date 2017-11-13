Глава Удмуртии потерял 21 позицию в федеральном медиарейтинге губернаторов

По итогам октября 2017 года Александр Бречалов оказался на 37 месте в России, и на 8 – в Приволжском федеральном округе.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов потерял 21 позицию в федеральном медиарейтинге губернаторов России. Как сообщает Медиалогия, по итогам октября 2017 года руководитель региона занял 37 позицию из 85 возможных с медиаиндексом 17 976,3.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают Сергей Собянин (Москва) - 240 755,91 и Рамзан Кадыров (Чечня) - 91 186,5.

В медиарейтинге глава ПФО Бречалов также за прошлый месяц потерял несколько позиций. Здесь он переместился с 5 места на 8.

Первые три строчки списка занимают: Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Дмитрий Азаров (Самарская область).