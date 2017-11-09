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      Два человека погибли в результате обрушения дома в Ижевске

      Сергей Павлов возглавил управление муниципального жилья администрации Ижевска

      16:06, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      16:06, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      221
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      221
      0

      Ранее возглавлявший управление Николай Буторин вышел на пенсию.

      Ижевск. Удмуртия. Сергей Павлов возглавил управление муниципального жилья администрации Ижевска. Ранее возглавлявший управление Николай Буторин вышел на пенсию.

      Павлов приступил к своим обязанностям с 7 ноября.

      Наша справка:

      Сергей Павлов в 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция». В администрации города работает с апреля 2005 года, занимал должности главного специалиста отдела правовых актов правового управления, начальника отдела правовых актов правового управления, с июня по ноябрь 2017 года - заместителя начальника управления муниципального жилья.

      16:06, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      221
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия

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