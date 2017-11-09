Ранее возглавлявший управление Николай Буторин вышел на пенсию.

Ижевск. Удмуртия. Сергей Павлов возглавил управление муниципального жилья администрации Ижевска. Ранее возглавлявший управление Николай Буторин вышел на пенсию.

Павлов приступил к своим обязанностям с 7 ноября.

Наша справка:

Сергей Павлов в 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция». В администрации города работает с апреля 2005 года, занимал должности главного специалиста отдела правовых актов правового управления, начальника отдела правовых актов правового управления, с июня по ноябрь 2017 года - заместителя начальника управления муниципального жилья.