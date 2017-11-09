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      Конкурс на регионального оператора по вывозу мусора в Удмуртии запустят в декабре

      15:02, 09 ноября, 2017
      15:02, 09 ноября, 2017
      186
      0
      #общество\n#экология\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#уборка мусора
      Фото: Pixabay
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      Отбор продлится до марта 2018 года.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в декабре объявят конкурс на регионального оператора, отвечающего за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, об этом рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

      Конкурсная процедура продлится до марта 2018 года. После того, как победителя определят, с ним заключат соглашение.

      «Затем предстоит период, когда избранный региональный оператор должен будет заключить публичные договоры с собственниками твёрдых коммунальных отходов. К работе региональный оператор приступит не позднее 1 января 2019 года», - отмечается в сообщении.

      Напомним, ранее сообщалось, что регоператор начнет работу 1 мая следующего года.

      Уже сейчас правительство республики утвердило правила работы оператора.

      «В случае обнаружения несанкционированных свалок, вновь возникших очаговых навалов мусора, объём которых превышает 1 кубический метр, региональный оператор обязан в течение 5 дней уведомить об этом собственника участка, муниципалитет и орган государственного экологического надзора. Затем собственник земли в течение 30 дней обязан ликвидировать очаг мусора. Если этого не произошло, регоператор проводит работы самостоятельно, после чего он вправе обратиться в суд о взыскании с собственника земельного участка расходов за ликвидацию», - прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

      По данным Минприроды Удмуртии на 1 июня 2017 года, в Удмуртии действуют 8 объектов размещения отходов. Пять из них уже внесены в государственный реестр и имеют положительное заключения государственных экспертиз, то есть они смогут продолжать работу. Это два полигона в Завьяловском, и по одному в Якшур-Бодьинском, Можгинском и Увинском районах. Еще три свалки, расположенные возле Воткинска, Глазова и Сарапула, будут работать лишь до конца 2018 года.

      15:02, 09 ноября, 2017
      186
      0
      #общество\n#экология\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#уборка мусора

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