Конкурс на регионального оператора по вывозу мусора в Удмуртии запустят в декабре

Отбор продлится до марта 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в декабре объявят конкурс на регионального оператора, отвечающего за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, об этом рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

Конкурсная процедура продлится до марта 2018 года. После того, как победителя определят, с ним заключат соглашение.

«Затем предстоит период, когда избранный региональный оператор должен будет заключить публичные договоры с собственниками твёрдых коммунальных отходов. К работе региональный оператор приступит не позднее 1 января 2019 года», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что регоператор начнет работу 1 мая следующего года.

Уже сейчас правительство республики утвердило правила работы оператора.

«В случае обнаружения несанкционированных свалок, вновь возникших очаговых навалов мусора, объём которых превышает 1 кубический метр, региональный оператор обязан в течение 5 дней уведомить об этом собственника участка, муниципалитет и орган государственного экологического надзора. Затем собственник земли в течение 30 дней обязан ликвидировать очаг мусора. Если этого не произошло, регоператор проводит работы самостоятельно, после чего он вправе обратиться в суд о взыскании с собственника земельного участка расходов за ликвидацию», - прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

По данным Минприроды Удмуртии на 1 июня 2017 года, в Удмуртии действуют 8 объектов размещения отходов. Пять из них уже внесены в государственный реестр и имеют положительное заключения государственных экспертиз, то есть они смогут продолжать работу. Это два полигона в Завьяловском, и по одному в Якшур-Бодьинском, Можгинском и Увинском районах. Еще три свалки, расположенные возле Воткинска, Глазова и Сарапула, будут работать лишь до конца 2018 года.