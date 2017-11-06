Введение для них дифференцированной системы налогообложения позволит повысить доходы бюджета республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут установить льготные налоговые ставки для предпринимателей IT-сферы и резидентов промпарков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.

Льготные ставки предусматривает новый проект республиканского закона. Как пояснил и.о первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, документ подготовили для избавления от неэффективных льгот.

Законопроект предусматривает дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5% до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков. В частности, минимальная ставка устанавливается для тех, кто использует упрощённую систему налогообложения и работает в обрабатывающей промышленности, в области сельского и лесного хозяйства, водоснабжения, образования и здравоохранения, социальных услуг, организации сбора и утилизации отходов, в сфере искусства, культуры и спорта, творческой деятельности.

«Кроме того, мы предусмотрели льготную налоговую ставку – 5% – для предпринимателей, работающих в IT-сфере, для резидентов государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов, индустриальных и промышленных парков, включенных в реестр промпарков Минпромторга России. Таким образом, новый проект закона обеспечит дополнительные меры государственной поддержки в виде снижения налоговой нагрузки для сотен налогоплательщиков, работающих в социально значимых отраслях или в сегментах-драйверах региональной экономики», - отметил Александр Свинин.

Ставку в размере 10% предлагается установить для следующих видов деятельности: обеспечение электрической энергией, в том числе газом и паром; строительство, деятельность гостиниц, общественного питания, транспортировка, хранение, связь, деятельность туристическая и ветеринарная.

Введение для них дифференцированной системы налогообложения позволит повысить доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики более чем на 300 млн рублей в год в 2018 и 2019 годах.

Проект закона будет внесён на обсуждение и утверждение в Государственный Совет Удмуртской Республики.