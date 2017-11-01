В Удмуртии обновился состав Центральной избирательной комиссии

11 человек работали в предыдущем составе, трое – новички.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили новый состав Центральной избирательной комиссии. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» секретарь комиссии Олег Пырегов, накануне депутаты утвердили кандидатуры 7 представителей ЦИК. Еще семь человек утвердил своим указом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В новом составе свои места сохранили 11 человек, остальные трое – новички. Членами ЦИК с правом решающего голоса стали: Олег Пырегов, Егор Вострокнутов, Николай Миронов, Валентина Рылова, Жанна Дворцова, Наталья Теребова (ранее была членом ЦИК с правом совещательного голоса), Надежда Харина (замруководителя аппарата Уполномоченного по правам человека), Максим Воробьев, Владимир Воронцов, Андрей Жданов, Владимир Кузиков, Виктор Кушко, Виктор Любимов, Максим Ходырев (замдиректора ООО «Веб-ресурс»). Не вошли: Надежда Глухова (зампредседателя), Жаудат Давлятшин и Тимофей Трефилов.

ЦИК России имеет право предложить собственную кандидатуру председателя, за или против которой должны проголосовать члены регионального избиркома. Также предстоит выбрать двух заместителей и секретаря. Напомним, что ранее ЦИК Удмуртии возглавлял Виктор Кушко.