За его кандидатуру проголосовали 16 депутатов из 20.

Киясово. Удмуртия. Главой Киясовского района Удмуртии избрали Сергея Мерзлякова. Как сообщила корреспонденту «Сусанина» руководитель аппарата органов местного самоуправления МО «Киясовский район» Елена Килина, за его кандидатуру проголосовали 16 депутатов из 20.

«На заседании присутствовали 20 депутатов. 16 отдали голос за Сергея Мерзлякова. 4 голоса было за Дмитрия Максимова», - рассказал собеседник «Сусанина».

Отметим, что ранее Мерзляков занимал должность председателя совета депутатов. Его кандидатуру выдвинули представители Единой России.

Напомним, что 23 октября стало известно о том, что бывший глава района Александр Максимов написал заявление об отставке.