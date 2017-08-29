Председатель Госдумы Володин призвал Удмуртию и другие регионы чаще проводить парламентские слушания

По его мнению, это поможет субъектам России принимать более эффективные решения.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал регионы России чаще проводить парламентские слушания. Об этом он сообщил во время визита в Удмуртию в понедельник, 28 августа.

По мнению Володина, это позволит принимать более эффективные и верные решения.

"Когда мы выходим на обсуждение законопроекта, который требует прямого диалога и обсуждения, то лучше всего их провести, а тем более в регионах. Региональным законодателям такую форму нужно использовать чаще, потому что они ближе к людям, и те вопросы, которые мы обсуждаем, можно было бы принимать через участие наших граждан", - сказал Володин.