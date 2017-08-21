Администрация Ижевска возьмет два кредита на 400 млн рублей

Один из ранее проведенных аукционов не состоялся из-за отсутствия заявок.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска проведет два электронных аукциона на получение кредитов на общую сумму в 400 млн рублей. Документация опубликована на официальном сайте города. Обе кредитные линии на 200 млн рублей каждая, рассчитаны на два года, начальная ставка – 9,93%. Цена каждого контакта – не более 39 720 000 рублей.

Как пояснили информационному агентству «Сусанин» в Управлении финансов администрации города, средства пойдут на перекредитование имеющихся займов по более экономически выгодным процентным ставкам. Это не приведет к увеличению муниципального долга Ижевска и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание

Ранее муниципалитет объявлял четыре аукциона на общую сумму в 1,4 млрд рублей. Три из них прошли успешно. Двухлетний контракт на 400 млн рублей заключить не удалось из-за отсутствия заявок. Теперь его разбили на две кредитные линии, подняв процентную ставку с 9,83% до 9,93% годовых.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать с 23 августа по 8 сентября, сам аукцион состоится 11 сентября.