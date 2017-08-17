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      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      12:20, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:20, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
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      #Ижевск\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Такое распоряжение опубликовали на сайте главы и правительства республики.

      Ижевск. Удмуртия. И.о. председателя правительства Удмуртии назначили и.о. зампреда регионального кабмина Ярослава Семенова. Такое распоряжение опубликовали на сайте главы и правительства республики.

      «Возложить исполнение обязанностей Председателя Правительства Удмуртской Республики на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Семенова Ярослава Владимировича на период отпуска исполняющего обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича с 17 августа по 10 сентября 2017 года», - говорится в сообщении.

      12:20, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
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      #Ижевск\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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