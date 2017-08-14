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      Главу Балезинского района выберут в конце сентября

      16:40, 14 августа, 2017
      16:40, 14 августа, 2017
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      #Балезино\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия
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      Пока ни одного заявления от претендентов на этот пост не поступало.

      Балезино. Удмуртия. Имя нового главы Балезинского района станет известно в конце сентября. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» председатель совета депутатов Балезинского района Николай Бабинцев, пока в специально созданную конкурсную комиссию не поступило ни одного заявления. Однако около шести человек планируют подать документы на участие в конкурсе на пост руководителя района.

      Заявления от кандидатов будут принимать до 2 сентября, после чего представленные данные проанализирует рабочая группа. 12 сентября планируется провести собеседование с претендентами. Далее на рассмотрение депутатских комиссий, а затем и на сессии райсовета будут представлены не менее двух кандидатов. Руководителя района выберут тайным голосованием в конце сентября.

      К кандидату предъявляются требования: высшее образование, не менее двух лет работы на муниципальных руководящих должностях в муниципалитетах, или пять – на руководящих должностях, знание законодательства. Кроме того, будущий глава должен обладать навыками: оперативного принятия и реализации и реализации управленческих решений, организации и выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступления, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, квалифицированного и эффективного планирования служебного времени, систематизации информации, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, работы со служебными документами, владения компьютерной и другой оргтехникой, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, делегирования полномочий подчиненным, стимулирования достижения результатов, практического применения нормативных правовых актов.

      Напомним, что в мае этого года глава района Ришат Мухгалимов, избранный из числа депутатов, сложил полномочия

      16:40, 14 августа, 2017
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      #Балезино\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия

       

       

       

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