Выборы главы и депутатов Госсовета Удмуртии пройдут в регионе 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Сервис «Твой избирательный участок-2017» создали на сайте Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Воспользовавшись им, жители города могут по адресу регистрации найти свой избирательный участок, получить информацию о месте расположения избирательного участка и участковой избирательной комиссии, количестве избирателей и адресах домов, которые входят в этот избирательный участок», - отмечается в сообщении городских властей.

Напомним, 10 сентября 2017 года в Удмуртии пройдут досрочные выборы главы региона и выборы в Госсовет Удмуртии.