Выбрали его путем тайного голосования.
Ижевск. Удмуртия. Партию «Родина» в Удмуртии возглавил Виктор Уланов. Выбрали его единогласно, путем тайного голосования, сообщается на официальном сайте партии.
«Родина» будет участвовать в выборах депутатов Госсовета Удмуртии шестого созыва, которые пройдут в республике 10 сентября 2017 года. Состав парламента в этом году сократится до 60 депутатов. Половина из них будут избираться по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам.
Также в этот день регион выберет руководителя Удмуртии.
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10 сентября в Удмуртии пройдут выборы в Госсовет и досрочные выборы главы региона. Состав парламента сократился на треть - теперь принимать законы в республике будут не 90, а 60 человек. Есть изменения и для избирателей - они не смогут проголосовать заранее.