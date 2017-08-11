Выбрали его путем тайного голосования.

Ижевск. Удмуртия. Партию «Родина» в Удмуртии возглавил Виктор Уланов. Выбрали его единогласно, путем тайного голосования, сообщается на официальном сайте партии.

«Родина» будет участвовать в выборах депутатов Госсовета Удмуртии шестого созыва, которые пройдут в республике 10 сентября 2017 года. Состав парламента в этом году сократится до 60 депутатов. Половина из них будут избираться по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам.

Также в этот день регион выберет руководителя Удмуртии.